Рынок искусственного интеллекта к 2024 году может вырасти до 160 миллиардов рублей
ИА "Ореанда-Новости". Рынки искусственного интеллекта в России могут развиться до 160 млрд рублей к 2024 году
Сбербанк разработал дорожную карту «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая предоставила данную информацию. На данный момент карта опубликована на сайте Минкомсвязи России.
К 2024 году российские технологии могут захватить 15% всемирного рынка виртуальной и дополненной реальности. Границы рынков искусственного интеллекта страны планируется расширить примерно в 80 раз.
Огромное влияние на рост экономического развития данной сферы, оказался также растущий интерес к товарам и услугам, связанным с ИИ. Ожидается, что развитие технологий скажется на множестве сфер: экономика, здравоохранение, медицина, социальный прогресс и другие.
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