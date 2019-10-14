ИА "Ореанда-Новости". Рынки искусственного интеллекта в России могут развиться до 160 млрд рублей к 2024 году

Сбербанк разработал дорожную карту «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая предоставила данную информацию. На данный момент карта опубликована на сайте Минкомсвязи России.

К 2024 году российские технологии могут захватить 15% всемирного рынка виртуальной и дополненной реальности. Границы рынков искусственного интеллекта страны планируется расширить примерно в 80 раз.

Огромное влияние на рост экономического развития данной сферы, оказался также растущий интерес к товарам и услугам, связанным с ИИ. Ожидается, что развитие технологий скажется на множестве сфер: экономика, здравоохранение, медицина, социальный прогресс и другие.