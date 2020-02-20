20.02.2020, 12:20
С аукциона будут проданы ДНК Трампа, Меркель и Элтона Джона
ИА «Ореанда-Новости». Организация Earnest Project объявила о проведении аукциона, на котором можно будет приобрести ДНК известных людей. Среди опубликованного списка имен значатся Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Элтон Джон.
Материалы ДНК были собраны во время Всемирного экономического форума в Давосе, проходившем в 2018 году. Образцы генетических материалов были выделены из выпавших волос, окурков, использованных салфеток и посуды.
В опубликованном каталоге уже значатся цены на некоторые «экспонаты». Например, окурок можно будет приобрести за 2 тысячи долларов, волос за 5 тысяч, а вот стоимость посуды достигает 30 тысяч. Есть один нюанс, владельцы этих вещей пока не указываются.
Аукцион будет проходить в соответствии со всеми законами США. Точные дата и место пока не известны.
Подобной акцией создатели хотят привлечь внимание к открытости и доступности информации о каждом из нас. Компании вроде Facebook или Google хранят гигабайты данных о пользователях. Авторы этой концепции говорят, что в скором будущем они легко пополняется и генетической информацией. Человек оставляет кучу следов о себе на мусоре и получить доступ к ДНК не так сложно.
Материалы ДНК были собраны во время Всемирного экономического форума в Давосе, проходившем в 2018 году. Образцы генетических материалов были выделены из выпавших волос, окурков, использованных салфеток и посуды.
В опубликованном каталоге уже значатся цены на некоторые «экспонаты». Например, окурок можно будет приобрести за 2 тысячи долларов, волос за 5 тысяч, а вот стоимость посуды достигает 30 тысяч. Есть один нюанс, владельцы этих вещей пока не указываются.
Аукцион будет проходить в соответствии со всеми законами США. Точные дата и место пока не известны.
Подобной акцией создатели хотят привлечь внимание к открытости и доступности информации о каждом из нас. Компании вроде Facebook или Google хранят гигабайты данных о пользователях. Авторы этой концепции говорят, что в скором будущем они легко пополняется и генетической информацией. Человек оставляет кучу следов о себе на мусоре и получить доступ к ДНК не так сложно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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