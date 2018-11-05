Во время проведения нового исследования в Орхусском университете Дании учёные пришли к интересному выводу, который может перевернуть современные представления о профилактики болезни Паркинсона. Согласно результатам, что аппендэктомия на ранней стадии жизни может снизить риск заражения Паркинсона человеком или задержать его начало.

Если посмотреть на мозг человека, страдающим болезнью Паркинсона, можно обнаружить скопления неправильной формы белка, известного как α-синуклеин (αS). Нормальная функция белка не полностью ясна, но в этом состоянии он может повредить и убить нейроны, в том числе - близкие к основанию мозга, которые помогают контролировать движения.

В исследовании приняло участие более 1,7 миллиона испытуемых. Учёные проанализировали данные по болезням, начиная с 1964 года по сегодняшний день, и обнаружили, что у пациентов, прошедших процедуру аппендэктомии, риск заболевания Паркинсоном снизился на 20%.

Чтобы подтвердить результаты, команда учёных дополнительно проанализировала подробные записи болезни более 800 человек с паркинсонизмом. Они обнаружили, что для тех, кто удалил аппендикс за 20 и более лет до установления диагноза, начало болезни было отсрочено в среднем на 3,6 года. «Избавившись от аппендикса, вы будете в безопасности в течение нескольких лет, но затем вредоносный белок все равно начнёт образовываться, просто в другом отделе кишечника, - отметил Пер Боргхаммер, нейробиолог из Орхусского университета Дании. - Аппендэктомия не сможет защитить людей с унаследованными генетическими мутациями, связанными с болезнью Паркинсона».

Кишка человека облицована более чем 100 миллионами нервных клеток. Высвобождая гормоны в кровоток, кишечник "разговаривает" с мозгом, - так считали до 2018 года. В прошлом году было сделано открытие, которое подтвердило, что кишечник имеет гораздо более прямую связь с мозгом через нейронную цепь, которая позволяет передавать сигналы за считанные секунды к стволу мозга с помощью блуждающего нерва.

Сейчас учёные со всего мира проверяют новую теорию. Если им удастся выяснить принципы взаимодействия кишечника и мозга, причины и точное место возникновения неправильного белка α-синуклеина, то, возможно, вскоре мы сможем проводить профилактические мероприятия по борьбе с болезнью Паркинсона, или, может, даже лечить.

Болезнь Паркинсона - это дрожательный паралич. Люди, страдающие этим заболеванием, не могут контролировать телодвижения. Каждое движение сопровождается с потрясыванием частей тела (в особенности - тремор рук и ног). Болезнь Паркинсона — это неврологическое заболевание, характерное больше для лиц пожилого возраста. Самое страшное в нем - медленная прогрессия. Чем дольше длиться заболевание, тем сильнее оно становится. Пока что современная медицина перед ним бессильна.