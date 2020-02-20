ИА «Ореанда-Новости». Учёные Университета Вашингтона в Сент-Луисе совместно с ВМС США создали устройство, которое позволяет с помощью кузнечиков, находить взрывчатку. В основе изобретения принцип работы рецептов насекомых, по которым они передают данные. Создатели взломали эти механизмы.



Кузнечики отличаются наличием обонятельных антенн, способных различать миллионы веществ. В одной такой антенне находится более 50 тысяч нейронов. Чтобы превратить насекомых в поисковые датчики, в их мозг вживили электроды, которые передают информацию на компьютер.



Эксперимент удался. Учёными были обнаружены некоторые популярные взрывчатые вещества.



Однако есть некоторые ограничения. Кузнечики находятся в парализованном состоянии, поэтому их приходится перемещать. Одного кузнечика хватает на семь часов работы, затем насекомое погибает от истощения.



Планируется, использовать это изобретение для обеспечения национальной безопасности.