Samsung показала смартфон, который можно сложить пополам

ИА «Ореанда-Новости» Компания Samsung Electronics провела презентацию нового телефона со складывающимся пополам экраном, чтобы оживить рынок бизнес-смартфонов, который перенасыщен одинаковыми чёрными блестящими гаджетами.



На конференции для разработчиков программного обеспечения, прошедшей в среду в Сан-Франциско, был продемонстрирован экран Infinity Flex и анонсировано новое программное обеспечение. Разработчикам дадут возможность создать приложения для телефона, который, как и другие смартофны Samsung, будет работать на операционной системе Android.



Южнокорейский технологический гигант не раскрыл информацию о том, когда устройство поступит в продажу, сколько оно будет стоить и какое название получит. Во время всей презентации дизайн нового телефона Samsung оставался скрыт - подобно тому, как производители автомобилей маскируют свои новинки во время уличных испытаний.



Суть новинки, при этом, была раскрыта. В закрытом виде устройство выглядит как стандартный смартфон. Он открывается, как книга, демонстрируя ещё один 7,3-дюймовый дисплей, который станет одним из самых больших экранов телефонов, когда-либо выпущенных. Размер экрана позволит запускать три приложения параллельно (для справки, экран Note 9, последнего вышедшего смартфона Samsung, позволяет работать одновременно с двумя приложениями).



Компания заявила, что дисплей можно сложить сотни тысяч раз. Представители Samsung рассказали, что также изучают экраны, которые можно скатывать в рулон и растягивать, но пока не готовы выпускать устройства на основе этих технологий.



Samsung планирует создать симулятор, чтобы помочь разработчикам писать и тестировать приложения для складного экрана, и будет проводить сессии с разработчиками, чтобы научить их писать программное обеспечение для устройства.



По информации из некоторых источников, продажи нового телефона начнутся во втором квартале 2019 года. В среду компания Samsung заявила, что массовое производство экранов начнётся в течение нескольких месяцев.



Компания Samsung стала не первым производителем, который анонсирует складывающийся телефон, но именно она может создать тренд этого направления на рынке смартфонов. Корпорация ZTE объявила о создании аналогичного устройства ещё в прошлом году, а в начале этой недели стартап Royole представил складывающийся телефон в Китае.



На конференции Samsung также продемонстрировала новый программный интерфейс One UI, который отличается более простыми элементами управления, новыми иконками и более округлыми углами. Он оптимизирован для управления устройствами одним большим пальцем, что становится всё более важным с появлением экранов больших размеров.



По заявлению Samsung, в этом месяце тестовая версия интерфейса будет запущена в США, Германии и Корее. Программное обеспечение начнут официально устанавливать на смартфоны Galaxy S9 и Note 9 с января.

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