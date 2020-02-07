Пользователи указывали, что на некоторых телевизорах выводилась надпись об отказе в доступе определённых функций и приложений.Для отключения блокировки функций пользователям необходимо изменить заводские настройки. Подобное разъяснение было опубликовано на сайте представительства Samsung Electronics в России.Только в этом случае все функции начнут работать в стандартном режиме. Для этого россиянам необходимо обратиться в сервисный центр компании-производителя.