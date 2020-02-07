07.02.2020, 17:23
Samsung пояснил частичную блокировку функций Smart-телевизоров
ИА «Ореанда-Новости». Компания Samsung пояснила частичную блокировку функций Smart-телевизоров, с которой столкнулись жители России и Молдавии.
Пользователи указывали, что на некоторых телевизорах выводилась надпись об отказе в доступе определённых функций и приложений. Компания пояснила, что с подобными проблемами столкнулись только те люди, у которых дома стоят несертифицированные для России модели телевизоров. Для отключения блокировки функций пользователям необходимо изменить заводские настройки. Подобное разъяснение было опубликовано на сайте представительства Samsung Electronics в России.
Некоторым пользователям может потребоваться смена прошивки Smart-телевизора. Только в этом случае все функции начнут работать в стандартном режиме. Для этого россиянам необходимо обратиться в сервисный центр компании-производителя.
Пользователи указывали, что на некоторых телевизорах выводилась надпись об отказе в доступе определённых функций и приложений. Компания пояснила, что с подобными проблемами столкнулись только те люди, у которых дома стоят несертифицированные для России модели телевизоров. Для отключения блокировки функций пользователям необходимо изменить заводские настройки. Подобное разъяснение было опубликовано на сайте представительства Samsung Electronics в России.
Некоторым пользователям может потребоваться смена прошивки Smart-телевизора. Только в этом случае все функции начнут работать в стандартном режиме. Для этого россиянам необходимо обратиться в сервисный центр компании-производителя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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