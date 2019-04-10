10.04.2019, 17:06
Samsung представил новый смартфон
ИА «Ореанда-Новости» Новый смартфон Galaxy A80 был презентован компанией Samsung. Трансляция мероприятия проводилась на официальном сайте компании.
У гаджета новый экран большего размера - 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей.
Кроме того, смартфон наделён тройной поворотной камерой, способной переключаться автоматически при активации режима съёмки. Ёмкость аккумулятора новой модели составила 3700 мАч. Корпус телефона представлен в золотом, серебристом и чёрном цвете.Приобрести новый гаджет можно будет по цене от 49 990 рублей, старт продаж намечен на 27 мая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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