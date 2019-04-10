ИА «Ореанда-Новости»   Новый смартфон Galaxy A80 был презентован компанией Samsung. Трансляция мероприятия проводилась на официальном сайте компании.

У гаджета новый экран большего размера - 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей.

Кроме того, смартфон наделён тройной  поворотной  камерой, способной переключаться автоматически при активации режима съёмки.  Ёмкость аккумулятора  новой модели составила 3700 мАч. Корпус телефона представлен в  золотом, серебристом и чёрном цвете.

Приобрести новый гаджет можно будет по цене от 49 990 рублей, старт продаж намечен на 27 мая.