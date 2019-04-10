ИА «Ореанда-Новости» Новый смартфон Galaxy A80 был презентован компанией Samsung. Трансляция мероприятия проводилась на официальном сайте компании.

У гаджета новый экран большего размера - 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED дисплей.

Кроме того, смартфон наделён тройной поворотной камерой, способной переключаться автоматически при активации режима съёмки. Ёмкость аккумулятора новой модели составила 3700 мАч. Корпус телефона представлен в золотом, серебристом и чёрном цвете.