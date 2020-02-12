ИА «Ореанда-Новости».Во время YouTube-трансляции официального канала Samsung была представлена новая модель смартфонов.

Новая линейка гаджетов будет представлена следующими моделями: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Главной «фишкой» смартфонов станет камера со стократным зумом и вырез центре экрана для фронтальной камеры, позволяющей делать селфи с разрешением от 10 до 40 мегапикселей в зависимости от модели.

Устройства будут оснащены чипами Snapdragon 865 и Exynos 990, дисплеем Dynamic AMOLED. Комплектация, как и всегда, будет меняться в зависимости от стран, где производится продажа. Новые смартфона будут поддерживать 5G, работать на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.

Флагманы поступят к продаже на российский рынок уже 13 марта. Стоимость Galaxy S20 составит семьдесят тысяч рублей, а вот уже за плюс придется отдать на десять тысяч больше, модель Ultra оценена в 100 тысяч российских рублей.