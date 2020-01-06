Информация была опубликована в аккаунте главы научной группы Пранава Мистри в сети Twitter.Проектом «Неон» занимались научные сотрудники компании Samsung во главе с индийским учёным Пранавом Мистри. Они смогли создать человеческий аватар, который будет представлен на выставке CES 2020, которая будет проведена 7 января в Лас-Вегасе. По мнению учёных, искусственного человека можно будет использовать вместо администраторов гостиниц и отелей, а также в качестве гида в развлекательных учреждениях.