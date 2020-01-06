06.01.2020, 22:48
Samsung создал искусственных людей
ИА «Ореанда-Новости». Samsung создал искусственного человека, который представляет из себя аватар. Информация была опубликована в аккаунте главы научной группы Пранава Мистри в сети Twitter.
Проектом «Неон» занимались научные сотрудники компании Samsung во главе с индийским учёным Пранавом Мистри. Они смогли создать человеческий аватар, который будет представлен на выставке CES 2020, которая будет проведена 7 января в Лас-Вегасе. По мнению учёных, искусственного человека можно будет использовать вместо администраторов гостиниц и отелей, а также в качестве гида в развлекательных учреждениях.
Цифровой аватар уже работает в демонстративном режиме. Он может управлять мимикой, разговаривать на нескольких языках и двигаться. Управление искусственным человеком производится удалённо.
Проектом «Неон» занимались научные сотрудники компании Samsung во главе с индийским учёным Пранавом Мистри. Они смогли создать человеческий аватар, который будет представлен на выставке CES 2020, которая будет проведена 7 января в Лас-Вегасе. По мнению учёных, искусственного человека можно будет использовать вместо администраторов гостиниц и отелей, а также в качестве гида в развлекательных учреждениях.
Цифровой аватар уже работает в демонстративном режиме. Он может управлять мимикой, разговаривать на нескольких языках и двигаться. Управление искусственным человеком производится удалённо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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