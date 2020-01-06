Выставка открылась сегодня, 6 января.Сама панель экрана составляет менее 1,5 сантиметров. Также в телевизоре установлен новый процессор. На новинке можно открыт картину в 8К, вне зависимости источника сигнала. Управлять телевизором можно с любой «умной» техники или голосом. Также техника оснащена встроенной акустической системой 5.1 Object Tracking Sound Plus.