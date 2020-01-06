06.01.2020, 23:27
Samsung выпустил в производство безрамочный телевизор
ИА «Ореанда-Новости». Компания Samsung выпустила в производство безрамочный телевизор, который будет представлен посетителям цифровой выставки CES 2020. Выставка открылась сегодня, 6 января.
Модель Samsung Q950T полностью лишена пластиковых рамок вокруг экрана. Сама панель экрана составляет менее 1,5 сантиметров. Также в телевизоре установлен новый процессор. На новинке можно открыт картину в 8К, вне зависимости источника сигнала. Управлять телевизором можно с любой «умной» техники или голосом. Также техника оснащена встроенной акустической системой 5.1 Object Tracking Sound Plus.
Модель Samsung Q950T полностью лишена пластиковых рамок вокруг экрана. Сама панель экрана составляет менее 1,5 сантиметров. Также в телевизоре установлен новый процессор. На новинке можно открыт картину в 8К, вне зависимости источника сигнала. Управлять телевизором можно с любой «умной» техники или голосом. Также техника оснащена встроенной акустической системой 5.1 Object Tracking Sound Plus.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии