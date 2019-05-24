Фрагменты грибов находились в окаменелостях, детально изученные исследователями.По словам специалистов, грибы - это важнейшие организмы на планете, благодаря которым другие живые организмы не смогли бы полноценно заселить сушу Земли. Грибы появились после первых живых организмов, в строении клеток которых находится ядро - эукариотов.До настоящего времени самым древним возрастом грибных организмов считали период между 740 миллионами и 1,1 миллиарда лет назад. До находки канадских учёных окаменелость в 400 миллионов лет являлась самой древней.В результате подробного исследования выяснилось, что окаменелость, обнаруженная в Канаде, свидетельствует о том, что грибные организмы жили здесь на мелководье реки на протяжении многих миллионов лет.Это микроскопические грибы - самый крупный из них достигает размера всего в один миллиметр.Древнейшие грибы выглядят следующим образом: ветвящиеся структуры, которые имеют отростки в виде сферы. Несмотря на микроскопический размер обнаруженных организмов, специалисты обнаружили в них хитин — природное соединение, входящее в состав клеточной оболочки грибов, а также некоторых бактерий.