24.05.2019, 18:59
Самые древние грибы обнаружили канадские учёные
ИА "Ореанда-Новости" Остатки древнейших на планете грибов обнаружили палеонтологи из Канады. Фрагменты грибов находились в окаменелостях, детально изученные исследователями.
Эксперты по предварительным оценкам предполагают, что возраст данных грибов составляет около миллиарда лет. По словам специалистов, грибы - это важнейшие организмы на планете, благодаря которым другие живые организмы не смогли бы полноценно заселить сушу Земли. Грибы появились после первых живых организмов, в строении клеток которых находится ядро - эукариотов.
До настоящего времени самым древним возрастом грибных организмов считали период между 740 миллионами и 1,1 миллиарда лет назад. До находки канадских учёных окаменелость в 400 миллионов лет являлась самой древней.
В результате подробного исследования выяснилось, что окаменелость, обнаруженная в Канаде, свидетельствует о том, что грибные организмы жили здесь на мелководье реки на протяжении многих миллионов лет. Новые обнаруженные микроорганизмы получили название Ourasphaira giraldae. Это микроскопические грибы - самый крупный из них достигает размера всего в один миллиметр.
Древнейшие грибы выглядят следующим образом: ветвящиеся структуры, которые имеют отростки в виде сферы. Несмотря на микроскопический размер обнаруженных организмов, специалисты обнаружили в них хитин — природное соединение, входящее в состав клеточной оболочки грибов, а также некоторых бактерий.
Основной вывод, который удалось сделать учёным, заключается в том, что грибы намного старше, чем думали специалисты до настоящего момента.
Эксперты по предварительным оценкам предполагают, что возраст данных грибов составляет около миллиарда лет. По словам специалистов, грибы - это важнейшие организмы на планете, благодаря которым другие живые организмы не смогли бы полноценно заселить сушу Земли. Грибы появились после первых живых организмов, в строении клеток которых находится ядро - эукариотов.
До настоящего времени самым древним возрастом грибных организмов считали период между 740 миллионами и 1,1 миллиарда лет назад. До находки канадских учёных окаменелость в 400 миллионов лет являлась самой древней.
В результате подробного исследования выяснилось, что окаменелость, обнаруженная в Канаде, свидетельствует о том, что грибные организмы жили здесь на мелководье реки на протяжении многих миллионов лет. Новые обнаруженные микроорганизмы получили название Ourasphaira giraldae. Это микроскопические грибы - самый крупный из них достигает размера всего в один миллиметр.
Древнейшие грибы выглядят следующим образом: ветвящиеся структуры, которые имеют отростки в виде сферы. Несмотря на микроскопический размер обнаруженных организмов, специалисты обнаружили в них хитин — природное соединение, входящее в состав клеточной оболочки грибов, а также некоторых бактерий.
Основной вывод, который удалось сделать учёным, заключается в том, что грибы намного старше, чем думали специалисты до настоящего момента.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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