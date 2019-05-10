ИА «Ореанда-Новости». Голландские учёные опубликовали результаты исследований, подтверждающих исключительную пользу апельсинового сока для человеческого организма. Как отмечается, сок цитрусовых обладает способностью предотвращения риска возникновения многих заболеваний.

Исследование свойств апельсинового сока продолжалось десять лет. Около тысячи участников эксперимента всё это время употребляли по рекомендациям учёных фруктовый напиток. Полученные данные подтверждают то, что апельсиновый сок в первую очередь является великолепным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Всего один стакан такого сока в день на четверть снижает риск возникновения инсульта. Способствует сок цитрусовых и в предотвращении ряда других неприятных возможных недугов. Как отмечается, особенно полезен свежевыжатый апельсиновый сок: в нём содержится много аскорбиновой кислоты.

При этом не следует забывать, что сок апельсина вредно пить на пустой желудок и поздно вечером перед сном. Он грозит изжогой людям с повышенной кислотностью. Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, острые панкреатиты, гепатиты, колиты также выступают в качестве противопоказаний к употреблению апельсинового сока. Стоит помнить и об аллергенных свойствах этого вкусного продукта.