ИА «Ореанда-Новости». Зампред правления Сбербанка поделился результатами сдачи искусственным интеллектом ЕГЭ по русскому языку.



Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда Сбербанка Александра Ведяхина.

В итоге сдачи искусственным интеллектом экзамена можно сказать, он набрал достаточно баллов для поступления в ВУЗ. Его результат составил 63 балла из 100.

В этом году конференция Al Journey перешла на новый уровень, в рамках которого прошло онлайн-соревнование. Участники должны были создать алгоритмы для прохождения ЕГЭ по русскому языку.

Экзамен состоял из трёх этапов: задания по расстановке букв и знаков препинания, с выбором верного варианта подходящего условиям и правильной записи ответа.