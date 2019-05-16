ИА «Ореанда-Новости» За несколько месяцев изучения невидимой стороны естественного спутника Земли китайский луноход «Юйту-2» обнаружил два типа пород лунной мантии, дальнейшее исследование которых, по мнению специалистов, будет способно пролить свет на историю формирования нашей планеты и её спутника.

Планетолог из Университета Тулузы Патрик Пинье сообщил, что «Юйту-2» взял пробы на дне бассейна Южный полюс – Эйткен, где, как ранее предположили специалисты американского НАСА, можно найти породы из глубин лунных недр.

Космический аппарат «Чанъэ-4» прилунился на обратной стороне небесного тела 3 января 2019 года. Это стало первой успешной мягкой посадкой в этом районе. Затем от «Чанъэ-4» отделился и начал работу луноход, оснащенный многочисленными приборами для различного рода исследований.