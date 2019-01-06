ИА "Ореанда-Новости". Власти Северной Кореи начали тестировать систему распознавания лиц для подсчёта количества людей, посещающих разные учреждения. Кроме того, по сообщению южнокорейского агентства Yonhap, система запоминает лица, что позволяет увеличить точность работы. Отмечается, что в настоящее время система функционирует лишь для сбора статистических данных, однако в ближайшем будущем её возможности будут существенно расширены.

Системы распознавания лиц уже смонтирована в больнице в Пхеньяне и ещё в ряде государственных учреждений. В дальнейшем её планирует внедрить по всей стране. В сообщении агентства отмечается, что северокорейский проект можно признать состоявшимся, поскольку система работает эффективно, быстро и точно.

Напомним, исследования в сфере высоких технологий проводятся в Северной Корее с 2012 года, почти с начала правления нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына. В основном разработки учёных связаны с использованием технологий распознавания лиц и искусственного интеллекта. Внедрение этих технологий планируется во все сферы жизни для улучшения социально-экономического положения граждан Северной Кореи.

Как сообщалось ранее, в России проект по распознаванию лиц работает главным образом в Москве. Искусственная нейронная сеть задействована для распознания автомобилей с камер фотовидеофиксации. В столице и в ряде регионов подключены камеры городского видеонаблюдения для обеспечения правопорядка во время массовых мероприятий. В частности, по итогам проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году власти отчитались, что благодаря системе распознавания лиц сотрудникам полиции удалось задержать более 180 правонарушителей.