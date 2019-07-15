ИА «Ореанда-Новости» Ученики девятого класса Егор Петерс и Михаил Лузин разработали уникальный жгут, который сам замеряет время наложения в зависимости от погодных условий. Разработка призвана сократить число пострадавших с отмиранием конечностей и спасти жизни при ЧП или ДТП. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Новая технология была представлена международной стартап-конференции Startup Village. отмечается, что инвесторы заинтересовались инновацией, вскоре планируется оформить патент на изобретение, и выпустить первую партию.