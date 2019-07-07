ИА «Ореанда-Новости»С началом нового учебного года в 100 школах Китая будут введены курсы по разработке искусственного интеллекта.

В качестве эксперимента выбран город под названием Гуанчжоу. С наступлением учебного года такие курсы будут внедрены всего в ста школах района, а с 2022 года такие курсы войдут в обязательную программу всех школ Гуанчжоу.

На сегодняшний день искусственный интеллект используется практически во всех сферах человеческого деятельности. В России ИИ чаще всего применяется в сфере бизнеса.