ИА «Ореанда-Новости». Микроорганизм Streptomyces griseus, сыгравший ключевую роль в лечении туберкулеза, теперь официально признан микробом штата Нью-Джерси. Губернатор Фил Мерфи подписал накануне соответствующий законопроект. Этот микроб был обнаружен на земле Нью-Джерси в 1916 году.

В 1943 году исследователи из Университета Рутгерса использовали микроорганизм для создания антибиотика стрептомицина. С тех пор показатели смертности от туберкулеза в США резко упали. Они снизились со 194 смертей на 100 тыс. человек в 1900 году до 9 смертей на 100 тыс. к 1955 году.

Всё началось с того, что в 1932 году Американская ассоциация по борьбе с туберкулёзом заключила контракт с Зельманом Ваксманом, учёным, который в 1910 году эмигрировал в США из Российской Империи. Там потомок мелкого арендатора и хозяйски промтоварного магазина из Новой Прилуки начал заниматься изучением процесса разрушения палочки туберкулёза в почве.



К концу 30-х годов Ваксман разрабатывает программу по использованию результатов исследований в области микробиологии для лечения болезней. В течение последующих нескольких лет учёный и его команда изучили тысячи проб микроорганизмов, взятых из почв. Так исследователи искали антибиотик, который способен разрушать туберкулёзные палочки.



В 1940 году команда Ваксмана, наконец, делает первое существенно открытие: актиномицин. Но его свойства оказывают слишком токсичное влияние на организм. Учёные идут дальше и спустя пару лет в 1943 году наконец получают стрептотрицин — самый эффективный антибиотик для лечения туберкулёза. За это открытие в 1952 году Зельман Абрахам Ваксман был награжден Нобелевской премией по медицине.