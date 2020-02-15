ИА «Ореанда-Новости» . Крупная компания по производству шоколада и конфет Швейцарии Barry Callebaut, выпускающая продукцию для Nestle, создала новую усовершенствованную технологию по созданию сладостей на 3D-принтере. Об этом сообщает издание Forbes.

Технологию по созданию тысячи конфет за максимально короткий промежуток времени позволит избежать сложностей производства сладостей поштучно и сделает продукты компании более доступными. При выпуске конфет с помощью печати на 3D-принтере Barry Callebaut планирует принимать большие заказы от крупных клиентов: отелей, кондитерских магазинов и иных организаций, которые хотят удивить своих покупателей.

Выпускать напечатанные шоколадные конфеты компания будет под брендом Mona Lisa. Специалисты из Швейцарии уже думают над фирменным дизайном, формой и размеров сладостей.

По мнению экспертов по инновационным технологиям Barry Callebaut, такой подход соответствует сегодняшней тенденции на персонализацию и выгодно заинтересует клиентов.