16.01.2020, 23:37
Швейцарские учёные создали «пластмассовое золото»
ИА «Ореанда-Новости». Швейцарские учёные создали «пластмассовое золото», которое не уступает драгметаллу по своим химическим свойствам. Информация была опубликована в местном издании Advanced Functional Materials.
«Пластмассовое золото» состоит из полимерного латекса, белковых волокон и дисков нанокристаллов золота. Плотность разработки в 9 раз меньше, чем у настоящего золота, хотя по свойствам новинка ни в чём не уступает. Это связано с тем, что общеизвестный драгметалл состоит из золота и меди. Заменив медь на пластик, учёные смогли добиться уменьшения плотности, а, следовательно, и веса.
Авторы научного проекта уверены, что «пластмассовое золото» в дальнейшем можно будет использовать как для промышленности, так и для изготовления ювелирных изделий.
«Пластмассовое золото» состоит из полимерного латекса, белковых волокон и дисков нанокристаллов золота. Плотность разработки в 9 раз меньше, чем у настоящего золота, хотя по свойствам новинка ни в чём не уступает. Это связано с тем, что общеизвестный драгметалл состоит из золота и меди. Заменив медь на пластик, учёные смогли добиться уменьшения плотности, а, следовательно, и веса.
Авторы научного проекта уверены, что «пластмассовое золото» в дальнейшем можно будет использовать как для промышленности, так и для изготовления ювелирных изделий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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