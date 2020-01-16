Информация была опубликована в местном издании Advanced Functional Materials.«Пластмассовое золото» состоит из полимерного латекса, белковых волокон и дисков нанокристаллов золота.Это связано с тем, что общеизвестный драгметалл состоит из золота и меди. Заменив медь на пластик, учёные смогли добиться уменьшения плотности, а, следовательно, и веса.Авторы научного проекта уверены, что «пластмассовое золото» в дальнейшем можно будет использовать как для промышленности, так и для изготовления ювелирных изделий.