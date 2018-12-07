ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Института оптики атмосферы (Сибирское отделение РАН, г. Томск) разрабатывают новый метод беспроводной связи. В нём предусматриваются особо ёмкие каналы, а информация будет зашифрована через турбулентность в атмосфере. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Исследователи работают над проблемой организации связи на основе вихревых пучков, а также «криптографии атмосферными помехами».

В вихревых пучках свет закручивается как в водовороте, и степень завихрения обозначается целым числом. Определённый «набор» вихревых пучков позволит специалистам повысить плотность информации, передаваемой по каналу оптической связи. Больше вихревых пучков - больше скорость информации. Это позволит решить вопрос передачи больших объёмов данных, тем более что их поток постоянно растёт, уверен Валерий Аксёнов, главный научный сотрудник Института оптики атмосферы.

Сегодня атмосферные искажения не позволяют передавать данные к потребителю оптическим способом, если используется длинная трасса. Поэтому информацию приходится транслировать по волоконным световодам. Все провайдеры прокладывают свои провода, буквально опутывая ими здания, отмечает Валерий Аксёнов. Но можно передавать значительные объёмы данных без большого количества световодов. А это возможно только при особом способе их прохождения через атмосферу на конечном отрезке.

Турбулентность в атмосфере искажает оптическое излучение. Но учёные предположили, что эта же атмосфера может создавать своего рода криптографические ключи, которые позволяют зашифровывать и расшифровывать передаваемые данные. Такое свойство можно обратить на пользу людям, считают исследователи.

Вначале учёные создадут модель, которая покажет, как оптическое излучение распространяется в турбулентной атмосфере. Затем будет создана установка, генерирующая вихревые пучки с определёнными значениями, после чего будет можно будет понять, как они проходят через турбулентную атмосферу. Исследователи будут стремиться уменьшить вредное воздействие турбулентности на данные, а полезное применят для создания ключа шифрования.