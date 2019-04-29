ИА «Ореанда-Новости». Учёные Сибирского отделения Института неорганической химии РАН изменили ориентацию частиц в веществе и у них получилось создать наноматериал с новыми антибактериальными свойствами, проинформировали в институте.

Благодаря этому изменению достаточно просто получать в материале большое количество вертикально-ориентированных пластинчатых наночастиц. Это схоже со строительством многоэтажки в центре мегаполиса, вместо одноэтажного дома. То есть площадь используется одна, но полезность здания гораздо выше, пояснил научный сотрудник Иван Меренков.

Таким образом h-BN материал приобрёл антибактериальные свойства, образцы уже передали в Институт цитологии и генетики СО РАН, которые подтвердили это свойство: помещали на поверхность нового материала каплю с бактериальной суспензией. При контакте с вертикально ориентированными наночастицами h-BN больше половины бактерий погибли. Это поясняют острыми вершинами частиц, которые наносят урон бактериям. В будущим таким материалом возможно покрывать хирургические инструменты, если он оправдает свои свойства.