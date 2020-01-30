ИА «Ореанда-Новости». Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о том, что на следующей неделе в столицу придут морозы.

Так, в середине следующей недели температура воздуха может опуститься до 13 градусов мороза в ночные часы. Днём столбик термометров покажет минус 1-минус 6 градусов.

Синоптик отметила, что, несмотря на приближающиеся морозы, температура всё равно остаётся выше климатической на несколько градусов.

Кроме того, Позднякова рассказала, что москвичей ждёт тёплый приход февраля. Дневная температура вновь повысится до показателей оттепели, а ночные показатели окажутся умерено морозными.