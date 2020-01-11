ИА «Ореанда-Новости». Синоптики объявили о том, что температура приблизится к рекордной отметке в Москве и Подмосковье.

По данным синоптиков, в ближайшие дни температура может достигнуть своих рекордных значений. Гидрометцентр предупредил, что температурные аномалии ожидаются в Москве и Подмосковье.

Так, в самом начале следующей недели на территории Москвы и Подмосковья будет властвовать западный ветер. Он установит слишком тёплую температуру для российской зимы. Показания термометров могут достигать +4 градусов днём и +1 градуса в ночное время суток. Отмечается, что временами будут идти осадки.

Синоптики подчёркивают, что за всё время наблюдений максимальная температура 13-14 января составляла 3,7 градусов тепла. Рекорд был зафиксирован в 2005 году. Над европейской частью России будет преобладать перенос тёплых воздушных масс из Атлантики, что обеспечит в стране тёплую погоду.