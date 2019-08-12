ИА "Ореанда-Новости" Метеорологи предупредили, что на европейскую территорию России пришли заморозки.

Как сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, в Архангельской области и Карелии столбик термометра опустился ниже нуля.

По данным метеорологов, в ночь на 12 августа на этой территории было зафиксировано -1 градус по Цельсию. В Гидрометцентре отмечают, что на севере летник заморозки – это норма.

Температура по ночам в Архангельской области и Карелии может опуститься до -2 градусов.

Дневная температура при этом будет составлять 15-17 градусов со знаком плюс.