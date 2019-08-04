ИА «Ореанда-Новости» По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, лето вернётся в столицу в середине следующей недели.

Температура воздуха поднимется до +23 градусов, однако ожидаются дожди.

В воскресенье 4 августа и в понедельник 5 августа сохранится осенняя погода: 13-14 градусов со знаком плюс и кратковременный дождь.

Уже со вторника начнётся потепление. Воздух прогреется до +20 градусов. В среду в Москву придет атлантическое тепло. Термометры покажут +22, но дожди не прекратятся. В четверг потеплеет до +24 градусов.

На выходных синоптики обещают ливни с грозами и незначительное похолодание.