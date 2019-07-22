ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники центра Фобос сообщили, когда жителям столицы стоит готовиться к самой ненастной и дождливой погоде.

Специалисты прогнозируют, что наиболее дождливыми днями конца июля станут 23 и 26.

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться от +22 до +25 градусов по Цельсию.

По словам медиков, на дождливую погоду сильнее всего реагируют люди, страдающие от ревматизма и заболеваний суставов. В такие дни специалисты рекомендуют больше отдыхать и по возможности бывать на свежем воздухе.