ИА «Ореанда-Новости». Синоптики предсказали России аномальную январскую погоду.

Центр «Фобос» сообщил о том, что январская погода может удивить жителей Центральной России. По мнению синоптиков, очень велика вероятность аномально тёплого января.

Как сообщают синоптики, в ближайшие несколько дней температура воздуха превысит свою норму на 5-8 градусов.

Европейскую территорию страны до середины января ждёт тёплая погода, так как сохраняется перенос воздуха из умеренных широтах Атлантики. Такой тип циркуляции обычно происходит, когда на широте полярного круга развиваются циклоны. Затем они следуют друг за другом с запада на восток.

По словам специалистов, такая ситуация создаёт условия, при которых наступает тёплая и изменчивая погода, которая превышает норму на 6-10 градусов.