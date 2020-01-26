ИА «Ореанда-Новости». Гидрометцентр рассказал о том, что Европейская часть может оказаться в аномальной зоне тепла.

Погода продолжает баловать россиян теплом. Как отметил Роман Вильфанд, ситуация с погодой не изменится, холода на Европейскую территорию России так и не нагрянут. Вибрации, конечно, могут быть, однако отклонения от нормы всё равно составят от 7 до 10 градусов со знаком плюс.



Вильфанд заявил, что центр и юг Европейской части попадут в аномальную зону тепла. Климатическая норма в этих частях будет превышена на 7-10 градусов, подчеркнул и.о. директора Гидрометцентра.