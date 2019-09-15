ИА «Ореанда-Новости» Известный учёный-экономист, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Ивантер скончался на 84-м году жизни.

Виктор Ивантер родился в столице. Он является выпускником Московского государственного экономического института. Учёный исследовал многие перспективные направления экономической науки и считается основателем российской школы макрофинансового прогнозирования. В 1997 году Виктор Ивантер стал главой Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в 2018 году он занял пост его научного руководителя.

Виктор Ивантер – автор большого количества научных работ и статей, посвящённых анализу и прогнозированию национальной экономики, национальной финансовой и банковской системы, финансово-стоимостных пропорций в национальной экономике, валютной политики и иных актуальных направлений.