ИА «Ореанда-Новости». Глава Минздрава сравнила уровни смертности от онкологии в России и Европе.

Вероника Скворцова заявила, что российский уровень смертности от онкологии не превышает данные европейских коллег. Об этом Глава Министерства здравоохранения заявила журналистам.

Также Скворцова рассказала об уменьшении числа умерших среди заболевших. Она отметила, что это очень хороший прогресс. Это значит, что в Росси вырос показатель пятилетней выживаемости.

Глава Минздрава подчеркнула, что смертность зависит от заболеваемости и летальности. Этот показатель, увы, остаётся стабильным. По её мнению, уровень пойдёт вниз тогда, как снизится или перестанет расти показатель выявляемости.