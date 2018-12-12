ИА «Ореанда-Новости». В ночь на 12 декабря космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно провели сложную, беспрецедентную по риску операцию - в открытом космосе получили образцы обшивки корабля «Союз». Ранее в обшивке было обнаружено отверстие, - причины его появления предстоит установить следствию.

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, сообщил, что пробы обшивки и фрагмент мелкометеоритной защиты с «Союза», а также фотоснимки будут доставлены на Землю уже 20 декабря. Напомним, 30 августа упало давление на МКС - была обнаружена утечка воздуха через трещину в обшивке бытового отсека, и трещину запечатали заплаткой из эпоксидной смолы. Через несколько дней на Земле эксперты поняли, что корпус «Союза» просверлен изнутри.

Специалисты Роскосмоса занимаются расследованием причин происшествия совместно с NASA. В этом им помогут образцы противометеоритной защиты в специальных контейнерах, которые пошлют на Землю на всё том же «Союз МС-09», и цифровые фотографии отверстия и образцов, - космонавты Прокопьев и Кононенко отправят снимки по электронной связи.

Представители Роскосмоса и РКК «Энергия» исключают вероятность повреждения во время сборки корабля (непредусмотренные чертежом случайные отверстия). Исключаются и ошибки либо вандализм, в том числе при алкогольном опьянении. Глава РКК Сергей Романов пояснил, что сборка космического корабля - многоэтапный процесс, который контролируется путём фотофиксации и документально, и любые подобные ошибки невозможны. Перед тем как отправить космический корабль в цех финальной сборки, его проверяют так досконально, что «даже зацепки на ткани» не принимаются.

Николай Севастьянов, первый заместитель главы Роскосмоса, сообщил, что внутренняя проверка РКК не показала каких-либо проблем технологического процесса.

Таким образом, «Союз» мог быть повреждён в цехе финальной сборки или во время испытаний. Есть вероятность, что это произошло при железнодорожной перевозке на Байконур либо уже на космодроме. Руководство Роскосмоса также рассматривает версию повреждения корабля кем-либо из членов экипажа - случайно или преднамеренно.