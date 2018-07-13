ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 13 июля, на официальном сайте Следственного Комитета РФ была обнародована информация о возможности дополнения Уголовного кодекса двумя статьями. Полагается, что это позволит максимально точно определить понятие «незаконного осуществления медицинской и фармацевтической деятельности», «ненадлежащего оказания медицинской помощи» и «сокрытия нарушения оказания медицинской помощи».

Сегодня, осуществлённые врачебные ошибки квалифицируются без учета особенностей профессиональной лечебной деятельности. Это статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности», 118 «Причинение тяжкого вредя здоровью по неосторожности» а так же 239 «Халатность». Судебная практика по этому вопросу лишена единообразия. Это и стало причиной того, что Следственный комитет решил разъяснить вопрос наказания за врачебные ошибки, подготовив специальный законопроект.

Новые статьи, которые предполагается ввести в УК РФ на данный момент имеют следующие названия:

Статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)»

Статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи»

Одновременно с этим законопроект предполагает внесение изменений в существующую статью 235 «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности».

Дополнения в Уголовный кодекс будут способствовать минимизации ошибок правоприменения, защищая и права пациентов, и права медицинских работников. Но окончательный документ правок еще не готов, поэтому он не предоставляется на публичное обсуждение. Однако в сети уже появились различные реакции на данное нововведение. Одни предлагаю ввести специальную комиссию, что обеспечит объективность расследований , другие – большую часть врачебных ошибок отнести не к уголовным, а к административным правонарушениям, что позволит ускорить процесс в разы.

Вопрос привлечения врачей к ответственности с каждым годом набирает актуальность. Так, в 2017 году против врачей было возбуждено более полутора тысяч уголовных дел. Одним из наиболее громких дел о врачебных ошибках в России стало расследование действий врача Елены Мирюсиной. Забор костного мозга у пациента с несколькими неоднозначными диагнозами, который она провела в 2013 году, стал причиной его смерти. Расследование длилось почти 5 лет, и в январе текущего года суд признал ее виновной в совершении врачебной ошибки: Мирюсина проколола сосуд иглой, что и привело к летальному исходу – и приговорил к двум годам колонии.