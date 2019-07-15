ИА «Ореанда-Новости» На всей территории России следующее полное лунное затмение можно будет наблюдать в 2025 году. Об этом рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова в беседе с РИА Новости.

При полном затмении спутник Земли приобретёт красный цвет, из-за этого такое явление называют «кровавой Луной». 16 июля россияне смогут наблюдать частичное лунное затмение, при котором тень Земли закроет спутник лишь на часть.

До 2025 года некоторые фазы полного затмения можно будет увидеть на Дальнем Востоке и в Сибири 26 мая 2021 года и 8 ноября 2022 года. А на всей территории страны Луну закроет земная тень 7 сентября 2025 года.