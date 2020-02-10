10.02.2020, 15:17
Следы кокаина на руках обнаружили даже после их мытья
ИА «Ореанда-Новости». Учёные отметили, что следы кокаина на руках получилось обнаружить даже после их мытья при помощи специального масс-спектрометрического анализа. Эксперты отметили, что различить следы контакта рук с наркотиками можно в течение 24 часов.
На данный анализ не влияет факт мытья рук с мылом. Следы наркотиков всё равно можно выявить. Также эксперты отметили, что по отпечаткам можно также определить факт употребления кокаина. Если человек употреблял наркотик, то в его организме образуется вещество «бензоилэкгонин», молекулы которого остаются на отпечатках пальцев. Если же человек просто трогал наркотики, то бензоилэкгонина не будет,масс-спектрометрический анализ покажет только следы наркотического вещества.
Таким образом учёные смогут отличать наркоманов от наркоторговцев.
На данный анализ не влияет факт мытья рук с мылом. Следы наркотиков всё равно можно выявить. Также эксперты отметили, что по отпечаткам можно также определить факт употребления кокаина. Если человек употреблял наркотик, то в его организме образуется вещество «бензоилэкгонин», молекулы которого остаются на отпечатках пальцев. Если же человек просто трогал наркотики, то бензоилэкгонина не будет,масс-спектрометрический анализ покажет только следы наркотического вещества.
Таким образом учёные смогут отличать наркоманов от наркоторговцев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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