На данный анализ не влияет факт мытья рук с мылом. Следы наркотиков всё равно можно выявить.Если человек употреблял наркотик, то в его организме образуется вещество «бензоилэкгонин», молекулы которого остаются на отпечатках пальцев. Если же человек просто трогал наркотики, то бензоилэкгонина не будет,масс-спектрометрический анализ покажет только следы наркотического вещества.