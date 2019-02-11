ИА «Ореанда-Новости» Энергетические напитки, согласно рекламе, способные дать заряд бодрости на долгое время, однако в действительности они опасны для здоровья даже больше, чем алкоголь.

Больше всего от «бодрящих» напитков страдает печень, она получает серьёзный удар вредными веществами. На печень приходится колоссальная нагрузка, так как этот орган должен вывести из организма большое количество вредных веществ.

Как определили специалисты, алкоголь, даже водка, чуть менее критично влияет на печень, чем энергетики. Кроме того, эти напитки пагубно влияют на желудочно-кишечный тракт и на деятельность сердечной мышцы. Сердце просто «выдыхается» раньше времени.

Ещё одна опасность энергетиков таится в запредельном содержании сахара, кофеина, а также пищевых красителей и усилителей вкуса. В составе некоторых видов энергетиков был найден суррогатный алкоголь. В некоторых случаях частое употребление энергетиков может повлечь за собой психические расстройства.

Эти напитки оказывают «бодрящий» эффект на организм из-за повышенного содержания глюкозы, именно она обеспечивает резкий прилив активности, однако спустя некоторое время её действие пропадает и человек становится ещё более вялым, чем был до этого.

Наиболее опасно употребление энергетиков с другими напитками, такими как кофе или газировка. Но самым опасным считается сочетание энергетика и алкоголя, такая смесь может привести к летальному исходу.

В списке заболеваний, к которым может привести употребление энергетиков – сахарный диабет и болезни сердца и печени.

В России с января прошлого года действует запрет на продажу алкогольных энергетических напитков. В конце прошлого месяца в Госдуме обеспокоились фактом продажи энергетиков детям.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что необходимо запретить продавать энергетические напитки несовершеннолетним. Так как на сегодняшний день в некоторых регионах нет запрета на продажу энергетиков детям до 18 лет. Депутат пообещал разобраться с этой проблемой.