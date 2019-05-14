ИА «Ореанда-Новости». В очередном прогнозе учёных говорится о том, что концентрация углекислого газа в атмосфере Земли поднялась до уровня, который в последний раз отмечался более 3 миллионов лет назад. Это было ещё до того, как на планете зародилась человеческая жизнь.

На минувших выходных датчики в обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях показали, что концентрация парникового газа, побочного продукта сжигания топлива, достигла 415 на миллион (ppm), что означает, что на каждый 1 миллион молекул газа в атмосфере уже содержится 415 частей двуокиси углерода.

Углекислый газ задерживает тепло от солнца, и более высокие уровни связаны с более критичными глобальными температурами и другими последствиями изменения климата, такими как повышение уровня морей и необычные погодные условия. Уровень СО2 в атмосфере повышался в среднем на 2,5 промилле в год в течение последнего десятилетия, достигнув 400 промилле в 2013 году и продолжает устойчиво расти по сей день.

В последний раз уровни содержания углекислого газа в атмосфере были такими высокими в эпоху плиоцена около 3 млн. лет назад. В этот период средний уровень моря был примерно на 50 футов выше, чем сегодня, а Арктика была покрыта лесами. По словам профессора наук о системе Земли в Стэнфордском университете Роба Джексона, Земля была совсем другим местом в те времена. И есть основания полагать, что планета движется в этом же направлении. Если тенденция сохранится, уровень CO2 может достигнуть 500 ppm в течение 30 лет. И это повлечёт повышение глобальной температуры, как минимум, на 2 градуса Цельсия.

По словам Роба Джексона, даже если переход на возобновляемую энергию и другие экологические меры помогут остановить устойчивый поток углекислого газа в атмосферу, наши потомки будут обременены негативными последствиями сегодняшнего искусственно повышенного уровня CO2. Как отметил учёный, потребуется примерно тысяча лет, чтобы следующие поколения людей чтобы заплатили дорогую цену за то, что мы делаем сегодня.