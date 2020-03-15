ИА «Ореанда-Новости». Масса льда больших З щитов Земли, Гренландии и Антарктиды, в последние десятилетие уменьшается в шесть раз быстрее, чем это было в 90-е годы прошлого столетия. Причина это в изменении климата планеты.

По словам учёных, всесторонний анализ спутниковых данных, полученных с обоих полюсов, привёл к однозначной оценки сложившейся ситуации. За последние двадцать пять лет, с 1992 по 2017, Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 триллионов тонн льда. Этого привело к тому, что уровень Мирового океана поднялся на 17,8 метров.

Эксперты уверены, что в скором времени такая тенденция приведёт к ситуации на планете, опасной для всего живого, в том числе человека. Если ничего не изменится за несколько лет, обратить процесс вспять уже будет невозможно.