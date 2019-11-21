ИА «Ореанда-Новости». Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов навал лучше средства, которые помогут при похмелье, пишет «Вечерняя Москва».



Тузмухамедов отметил, что при похмелье лучше отказаться от кислых соков, особенно цитрусовых, так как алкоголь в организме превращается в уксус, а чрезмерное количество кислоты нежелательно.



При похмелье будут полезны прогулка н свежем воздухе и прохладный душ. А перед застольем специалист рекомендовал выпить янтарную кислоту в небольшом количестве, чтобы они помогла снизить негативный эффект от алкоголя.