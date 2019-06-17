17.06.2019, 22:32
Сомнолог рассказал об условиях здорового сна
ИА «Ореанда-Новости» Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов заявил, что для здорового сна и полноценного отдыха нужно каждый день засыпать и просыпаться в одно и то же время.
Кудинов отметил, что важна не столько продолжительность сна, сколько режим. Эксперт отметил, что, когда человек ложиться и просыпается в одно и то же время, он помогает сохранить себе привлекательность. При этом учёный отметил, что в выходные и праздники вставать нужно также в одинаковое время.
Ранее учёные установили, что для сохранения привлекательности человек должен спать 9 часов. При этом ложиться спать лучше всего в 21:45, а вставать — в 6:55.
Кудинов отметил, что важна не столько продолжительность сна, сколько режим. Эксперт отметил, что, когда человек ложиться и просыпается в одно и то же время, он помогает сохранить себе привлекательность. При этом учёный отметил, что в выходные и праздники вставать нужно также в одинаковое время.
Ранее учёные установили, что для сохранения привлекательности человек должен спать 9 часов. При этом ложиться спать лучше всего в 21:45, а вставать — в 6:55.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии