Кудинов отметил, что важна не столько продолжительность сна, сколько режим. Эксперт отметил, что, когда человек ложиться и просыпается в одно и то же время, он помогает сохранить себе привлекательность. При этом учёный отметил, что в выходные и праздники вставать нужно также в одинаковое время.Ранее учёные установили, что для сохранения привлекательности человек должен спать 9 часов. При этом ложиться спать лучше всего в 21:45, а вставать — в 6:55.