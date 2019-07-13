ИА «Ореанда-Новости». Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT. «В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше)», — отметил он.

По словам Пальмана, если человек спит достаточное для него количество часов, но всё равно не высыпается, это гиперсомния — избыточная сонливость, с которой необходимо обратиться к врачу. Сомнолог также заметил, что иногда недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но посоветовал не делать это регулярно.

Накануне также стало известно, что проведя ряд экспериментов и вычислений, учёные высчитали оптимальную продолжительность сна. Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на внешний вид, пишет издание The Mirror со ссылкой на британских учёных.

По словам исследователей, некоторые люди неважно выглядят по утрам именно из-за неправильно подобранного режима сна. Кроме того, по этой же причине возникают депрессия, чувство раздражительности и портится настроение.

Проведя ряд экспериментов и вычислений, учёные пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде. Благодаря такой продолжительности сна кожа лица становится чище и приобретает здоровый вид. При этом специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Это, по их словам, поможет улучшить самочувствие.