ИА «Ореанда-Новости» . Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT. «В среднем человеку нужно, но есть чисто генетически заложенные нюансы. Есть люди короткоспящие (им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного) и длинноспящие (им для восстановления должно потребоваться на несколько часов больше)», — отметил он.

По словам Пальмана, если человек спит достаточное для него количество часов, но всё равно не высыпается, это гиперсомния — избыточная сонливость, с которой необходимо обратиться к врачу. Сомнолог также заметил, что иногда недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но посоветовал не делать это регулярно.

Накануне также стало известно, что проведя ряд экспериментов и вычислений, учёные высчитали оптимальную продолжительность сна. Хороший ночной сон положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на внешний вид, пишет издание The Mirror со ссылкой на британских учёных.

По словам исследователей, некоторые люди неважно выглядят по утрам именно из-за неправильно подобранного режима сна. Кроме того, по этой же причине возникают депрессия, чувство раздражительности и портится настроение.

Проведя ряд экспериментов и вычислений, учёные пришли к выводу, что оптимальная продолжительность сна — 9 часов 10 минут. Именно такого количества времени достаточно для того, чтобы усталость и стресс не отразились на внешнем виде. Благодаря такой продолжительности сна кожа лица становится чище и приобретает здоровый вид. При этом специалисты посоветовали ложиться спать не позднее 21:45, а просыпаться в 6:55. Это, по их словам, поможет улучшить самочувствие.