ИА «Ореанда-Новости». Норма сна составляет от 6 до 8 часов в сутки. Люди, которые спят больше нормы, подвержены различным заболеваниям, выяснили учёные. Результаты крупного исследования опубликовали в European Heart Journal в среду, 5 декабря.

Группа учёных, которую возглавил Ван Чуаньси (Пекинский объединённый медицинский колледж, Китай), наблюдали людей из 21 страны. Возраст испытуемых - от 35 до 70 лет. Наблюдение проводилось почти восемь лет, и за это время в нём приняли участие более 116,5 тысяч человек.

Основное открытие состояло в следующем. Если люди регулярно спали более 10 часов в сутки, риск инсульта и инфаркта у них возрастал на 41%. Для сравнения, у спящих в пределах нормы (от 6 до 8 часов и максимум до 9 часов) риск тех же патологий возрастал лишь на 14% и 17% соответственно.

Если говорить о недостатке сна, то он также увеличивал вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний - на 9%. Но авторы исследования не сочли эти сведения статистически значимыми.

В группе повышенного риска оказались также люди, которые любят подремать днём (но при этом не мучаются от бессонницы и ночью). Учёные отметили: любители дневного сна сильно устают. Это связано не с интенсивной работой или с чем-либо подобным, а с болезненными состояниями, которые рано или поздно окажутся серьёзными патологиями.

Профессор Уорикского университета Франческо Каппуччио подтвердил выводы китайских специалистов, хотя сам не принимал участия в исследовании. Он заявил, что недиагностированные тяжёлые заболевания действительно увеличивают продолжительность сна. Например, для онкопатологий характерна постоянная сильная усталость, и отдых не помогает.

Того же мнения придерживаются и учёные из Гарвардского университета - в течение 14 лет они изучали самочувствие и трудоспособность американских медсестёр. Было выяснено, что производительность труда страдает у женщин, которые спали 5 и менее часов и 9 и более часов. Кроме того, исследователи установили, что как избыток, так и недостаток сна делает испытуемых психологически старше тех, кто спит 6-8 часов.