ИА «Ореанда-Новости» Отсыпаться за неделю в выходные может быть вредно для здоровья. К такому выводу пришли учёные из Колорадского университета в Боулдере, они также подтвердил, что сон до обеда в выходные не поможет компенсировать недостаток сна в течение рабочей недели. Результаты исследований опубликованы в издании Current Biology.

В эксперименте приняли участие 36 человек в возрасте от 18 до 39 лет. Все добровольцы обладали хорошим здоровьем. Две недели учёные наблюдали за группой волонтёров, исследователи следили за тем, сколько пищи в день они потребляют, как долго длиться их сон и как часто они видят дневной свет.

Затем добровольцев разделили на две группы. Первая группа должна была спать не более пяти часов в неделю, независимо от того, будний день или же выходной. Участники из второй группы могли досыпать в выходной день.

В результате, участники из обеих групп начали чаще есть в ночное время, у них появился лишний вес и ухудшился метаболизм. Положительных изменений в процессе метаболизма у участников из второй группы отмечено не было.

Уже известно, что недостаток сна негативно влияет на здоровье человека. В результате нехватки сна может возникнуть ожирение, диабет 2-го типа, так как люди, которые спят мало, предпочитают чаще есть ночью, их организм теряет способность регулировать уровень сахара в крови.

Для чистоты эксперимента исследователи решили провести ещё один такой же эксперимент. Но в этот раз в нём приняли участие больше человек, которые были разделены на три группы.

Первой группе не позволялось в течение девяти дней спать больше пяти часов в день. Вторая группа должна была спать не более пяти часов, но только по будням, в выходные им позволялось спать сколько угодно. Участникам из третьей группы можно было спать всё время эксперимента по девять часов.

Результаты первого эксперимента подтвердились, кроме того у тех, кто отсыпался в выходные, а в течение недели спал мало, показатели здоровья ухудшились по сравнению с участниками из других групп.