ИА "Ореанда-Новости". Японская компания Sony получила патент на технологию производства гибких прозрачных смартфонов. Как сообщает Forbes, патент получил название "Дисплейное устройство и электронный аппарат".

Озвученная технология является дисплеем, состоящим из двух матриц, одна из которых способна излучать свет, а вторая, напротив, пропускать либо улавливать его. Прозрачность экрана смартфона сможет обеспечить комбинация разных режимов работы этих матриц. По данным разработчиков, смартфон можно будет складывать в книгу или скатывать в рулон. "Режимы можно будет переключать самостоятельно. На их работу также будет влиять окружающий свет", - сообщает пресс-служба Sony.

При этом эксперты отмечают, что получение патента вовсе не означает, что такие устройства появятся в ближайшее время. Также, по мнению специалистов, такие устройства будут потреблять очень много энергии, все непрозрачные компоненты при этом нужно будет размесить под широкой рамкой.

Sony Corporation является японской транснациональной корпорацией со штаб-квартирой в Токио, образована в мае 1946 года. Компания специализируется на выпуске домашней и профессиональной электроники, игровых консолей и другой высокотехнологичной продукции. Также Sony является одним из крупнейших в мире медиаконгломератов, владея звукозаписывающей маркой Sony Music Entertainment, киностудиями Columbia Pictures и TriStar Pictures. Основную деятельность корпорация ведет в Японии, США, Китае и странах Европы.