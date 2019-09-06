Новинка была приурочена сорокалетию этого бренда.

Лимитированная версия Walkman была презентована в рамках проведения Международной выставки электроники IFA 2019. В этом году она проходит в германской столице уже в пятьдесят девятый раз. Новое устройство имеет специальный интерфейс для пользователей. Особенность внешнего облика нового плеера будет заключаться в том, что этот интерфейс имитирует проигрывание аудиокассет. Новинка работает на базе операционной системы Android. Его дисплей, оснащённый высоким качеством изображения, имеет размер, превышающий три с половиной дюйма – 3,6. Устройство оснащено также USB-портом. Плеер Walkman может работать порядка тридцати шести часов без дополнительной подзарядки.

Японская компания также позаботилась о защите девайса от царапин – выпущен специальный чехол, который повторяет внешний облик самого плеера. Приобрести новинку можно уже будет в конце текущего года – в продажу он поступит в декабре 2019 года. Стоимость нового Walkman составляет чуть более четырёхсот долларов.

Walkman является одной из самых популярных торговых марок японской компании Sony – под этим названием выпускаются её собственные аудиоплееры. Иногда термин «Walkman» используется для обозначения любого портативного устройства для прослушивания музыки, независимо от его происхождения. Стоит отметить, что плеер Walkman, выпущенный сорок лет назад, произвёл самую настоящую революцию в прослушивании музыки – меломаны могли наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями, где бы они не находились, причём абсолютно не мешать при этом окружающим.