ИА «Ореанда-Новости». Резкие погодные перемены, которые наблюдаются в последние месяцы по всей России, приводят к ухудшению самочувствия. Как с этим бороться рассказал сотрудник РАН.

По словам заслуженного врача России, члена-корреспондента РАН Евгения Лильина, улучшить самочувствие при резкой смене погоды можно в домашних условиях самостоятельно. Тем, кто страдает понижением давления в таких случаях, следует выпить крепкий сладкий чай, затем немного полежать с поднятыми ногами. Чай можно заменить несколькими таблетками кофеина. А вот те, кто страдают от повышенного давления, должны соблюдать привычный режим, больше спать и следить за питанием, стараться исключить жирное и сладкое.

Специалист также добавил, что метозависимость в некоторых случаях приводит к появлению хронических заболеваний. При постоянных симптомах ухудшения самочувствия во время резких смен погоды следует обратиться к врачу.