ИА «Ореанда-Новости» Психолог Памела Ратледж рассказала об ещё одной серьёзной опасности, которая кроется в чрезмерном увлечении социальными сетями, и это не зависимость от гаджетов. РИА Новости публикует мнение директора исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктора Памела Ратледж.

По её словам, соцсети опасны тем, что через них активно распространяется дезинформация, а люди начинают терять способность к критическому мышлению. Она подчеркнула, что основная опасность состоит как раз в том, что люди перестали мыслить критически и проверять информацию, полученную из соцсетей, что позволяет распространять через Сеть дезинформирующие факты. Также у современных людей не хватает социальных навыков, которые помогли бы им справиться с агрессией и давлением в соцсетях.

Психолог считает, что интернет-пользователям необходимо научиться контролировать использование соцсетей, а также повышать осведомлённость и всестороннее мышление. Она полагает, что обучение «цифровому гражданству» позволит пользователям более ответственно подходить к пользованию социальными сетями.

Кроме того, доктор заявила, что зависимости от социальных сетей, в общем понимании, практически не существует. Процент действительно зависимых минимален. Большинство же людей просто не могут контролировать своё время и поведение, поэтому проводят в соцсетях так много времени.

Она подчеркнула, что настоящая зависимость – это конкретный диагноз, который может поставить только специалист. А то, что люди называют «зависимостью от соцсетей, на самом деле ей не является.

Также доктор Ратледж утверждает, что зависимость, как заболевание, возникает не из-за гаджетов и интернета, она имеет под собой большой комплекс проблем с психическим состоянием, и является следствием совокупности нескольких факторов, так как сами по себе смартфоны и соцсети не могут вызвать зависимость, но при этом они являются частью технологической зависимости.

Также она отмечает, что до сих пор ведутся споры о том, стоит ли выделять интернет в отельный фактор, вызывающий зависимость.