12.02.2020, 15:24
Создан генератор, производящий электроэнергию из дождя
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из университета Гонконга создали генератор, производящий электроэнергию из обычной дождевой воды. Энергии, добытой из одной капли, хватит на то, чтобы зажечь 100 светодиодных лампочек небольшой мощности.
Во время эксперимента исследователи заметили, что падение капель с низкой скоростью на политетрафторэтилен (ПТФЭ) приводит к образованию энергии и сохранению зарядов электронов. Так можно справиться с проблемой низкой плотности заряда.
На основе полученных данных инженеры сконструировали устройство, которое похоже на полевой транзистор. Для создания были использованы алюминиевые электроды и электроды из оксида индия с оловом, пленка из ПТФЭ, которая и обеспечивает генерацию, хранение и индукцию зарядов, получаемых от энергии движения капель.
Пока генератор не приспособлен для повсеместного применения. Но учёные уже работают над этим. Возможно, в скором будущем мы будем получаться большую часть используемой энергии от дождя.
Во время эксперимента исследователи заметили, что падение капель с низкой скоростью на политетрафторэтилен (ПТФЭ) приводит к образованию энергии и сохранению зарядов электронов. Так можно справиться с проблемой низкой плотности заряда.
На основе полученных данных инженеры сконструировали устройство, которое похоже на полевой транзистор. Для создания были использованы алюминиевые электроды и электроды из оксида индия с оловом, пленка из ПТФЭ, которая и обеспечивает генерацию, хранение и индукцию зарядов, получаемых от энергии движения капель.
Пока генератор не приспособлен для повсеместного применения. Но учёные уже работают над этим. Возможно, в скором будущем мы будем получаться большую часть используемой энергии от дождя.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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