09.02.2020, 23:51
Создан искусственный интеллект, который опишет структуру Вселенной
ИА «Ореанда-Новости». Японскими астрофизиками был создан искусственный интеллект, симулирующий Вселенную. Запущенная на суперкомпьютерах система сможет объяснить структуру универсума.
По сообщению The Next Web, основной целью алгоритмов станет решение вопроса о том, что такое темная материя и темная энергия, предположительно, именно из них в основном и состоит Вселенная.
Dark Emulator, так был назван искусственный интеллект, воссоздает процесс появления и развития Вселенной на основе на снимков цифровых телескопов. Алгоритмом уже было спроектировано около сотни Вселенных. С каждым разом они становятся все более точными.
Поняв, как система создаёт Вселенную, учёные надеются разобраться и в её происхождении. На основе полученных данных специалисты смогут узнать, что скрывается за полем видимости телескопов.
По сообщению The Next Web, основной целью алгоритмов станет решение вопроса о том, что такое темная материя и темная энергия, предположительно, именно из них в основном и состоит Вселенная.
Dark Emulator, так был назван искусственный интеллект, воссоздает процесс появления и развития Вселенной на основе на снимков цифровых телескопов. Алгоритмом уже было спроектировано около сотни Вселенных. С каждым разом они становятся все более точными.
Поняв, как система создаёт Вселенную, учёные надеются разобраться и в её происхождении. На основе полученных данных специалисты смогут узнать, что скрывается за полем видимости телескопов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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