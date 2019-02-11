ИА «Ореанда-Новости». Шведским учёным удалось создать протез руки, который подключается к нервам и мышцам напрямую. Пациентка, участвовавшая в эксперименте, смогла пользоваться протезом почти так же, как когда-то собственной рукой, пишет портал Naked Science, ссылаясь на результаты исследования.

Технологический университет Чалмерса (находится в шведском Гётеборге) и компания Integrum AB совершили прорыв в области биотехнологий. Они создали протезную руку, которая функционирует как биологическая. Это первый в мире жизнеспособный, а главное, чувствительный протез, который пациенты вполне могут использовать в своей повседневной жизни.

В испытаниях новой техники участвовала женщина, у которой когда-то отняли правую руку ниже локтя. Вначале вместо протеза в биологическую руку вживляли провода пульта дистанционного управления - таким образом, учёные удостоверились, что пациентка может манипулировать виртуальной конечностью, изображение которой выводилось на мониторе компьютера.

Затем хирурги подсоединили протезную руку титановыми имплантатами к локтевой и лучевой кости предплечья, а к нервам и мышцам подвели 16 электродов. После установки физического протеза женщина смогла не только делать различные жесты, мелкие движения пальцами, но и задействовать руку, чтобы нажимать клавиши на клавиатуре компьютера или завязывать шнурки ботинок. Более того, имплантированный нервно-мышечный интерфейс искусственной руки передаёт тактильные ощущения, важные для людей в обычной жизни, рассказывает Ортис Каталан, один из участников проекта.

Ранее существовавшие протезы использовали электроды над кожей, которые извлекали контрольные сигналы из мышц конечности. Но подобные технологии позволяли пациентам делать лишь ограниченное количество движений - например, сжимать ладонь в кулак. Они не способны были передать тактильные ощущения: владелец протеза никогда не мог точно сказать, как крепко он держит тот или иной предмет, полагаясь исключительно на зрение. Имплантация электродов в нервы, прежде связанные с частью биологической руки, позволяет стимулировать нервы электрическими импульсами - а значит, пациент воспринимает те же напряжения, которые возникают в протезе.